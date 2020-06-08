Adalar Belediye binasına ateş açan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Adalar Belediye binasına ateş açan şahıs tutuklandı
Adalar Belediye binasına ateş açan şahıs tutuklandı.
Adalar Belediye binasına ateş açan şahıs tutuklandı. Adalar'da 71 yaşındaki M.Ş., belediye binasına pompalı tüfekle ateş açmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL
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8.06.2020 21:46:09. #1.13#
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