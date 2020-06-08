Adalar Belediyesi binasına ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali ABLAY -- ADALAR'da 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş., bir süre önce tarla olarak kullanmak üzere vakıflar müdürlüğünden bir bahçe kiraladı. Fakat bahçe üzerinde bazı yapıların inşa edildiğinin fark edilmesi üzerine İSKİ, M.Ş' nin kiraladığı bahçenin suyunu kesti. Bunun üzerine öfkelenen M.Ş, soluğu yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi binasında aldı. M.Ş. belediye binasına 7 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli emniyette ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.