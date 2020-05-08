ADALAR ÇEVRESİNDE POLİSTEN TEKNE DENETİMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADALAR ÇEVRESİNDE POLİSTEN TEKNE DENETİMİ - Son Dakika

ADALAR ÇEVRESİNDE POLİSTEN TEKNE DENETİMİ

1 saat önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Adalar'a teknelerle geçişi önlemek için denetimler gerçekleştiriliyor.

ADALAR ÇEVRESİNDE POLİSTEN TEKNE DENETİMİ, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Adalar'a teknelerle geçişi önlemek için denetimler gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Adalar'a yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verilmişti.

Vapur seferleri azaltılırken iskelelerle polis geçişleri kontrol ediyor. Ancak bazı teknelerle Adalar'a kaçak olarak bazı kişilerin götürüldüğü iddiaları üzerine polis harekete geçti.

TEKNELER KONTROL EDİLDİ

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nde Adalar çevresinde, botlar ve teknelerle denetimler yaptı.

Denetimlerde, Adalar'a giriş ve çıkış kontrollerinin yanı sıra denize açılması yasaklanan özel tekneler ile avcılık ruhsatı olmayan ticareti teknelere hıfzıssıhha kanunu kapsamında idari para cezası uygulanıyor.

Deniz polisi, Marmara Denizi'nde kontrolden geçirdiği tekne görevlilerine, "Adalar bölgemiz karantina altında. Adalar'a giriş ve çıkışlar tamamen yasak. Bu durumla alakalı herhangi bir şekilde şüpheli bir şahıs ya da şahıslar gördüğünüzde polis 155 hattı ile sahil güvenlik unsurlarını aramanızı rica ediyoruz" uyarısında bulundu. Denetimler havadan da görüntülendi

- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Adalar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:24 Kaynak: DHA


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