Adalar'da 23 Nisan doğumlu küçük kıza doğum günü sürprizi - Son Dakika

Adalar'da 23 Nisan doğumlu küçük kıza doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Adalar Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Ekibi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 23 Nisan doğumlu Hatice Rana'ya doğum günü sürprizi yaptı. Kapıyı açtığında öğretmeninin elinde pasta gören küçük kızın mutluluğu gözlerinden okundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Adalar'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 100. Yılı kutlamaları korona virüs salgını nedeniyle evlerde yapılıyor. Bu kapsamda, Adalar Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Ekibi de 23 Nisan doğumlu olduğunu tespit ettiği Hatice Rana'yadoğum günü sürprizi yaptı. Pastayla küçük kızın evine giden ekip, doğum gününü kutladı. Yakılan mumlara üfleyen ve hediyesi verilen Hatice Rana'nın mutluluğu gözlerinden okundu. Küçük kız, doğum günü sürprizi ve hediye için Adalar Vefa Sosyal Destek ekibine teşekkür etti.