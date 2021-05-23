ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1 - Son Dakika

ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1

23.05.2021 12:37

İstanbul'un ilk bisiklet ambulansları Adalar'da hizmete başladı.

İstanbul'un ilk bisiklet ambulansları Adalar'da hizmete başladı. Özellikle yoğun sezonlarda kara ambulanslarının yetişemediği noktalarda, bisikletli sağlık ekipleri, acil vakaların imdadına yetişecek. Zaman kaybı olmadan ilk müdahalesi yapılan vakalar, gerekirse kara ambulansı ve deniz ambulansı ile ana karaya ulaştırılabilecek.

Kara, hava, deniz ambulansından sonra Adalar, bisikletli ambulans ekiplerine de kavuştu. İstanbul'da ilk kez hizmete giren uygulama sayesinde özellikle Haziran ayından sonra beklenen serbestleşmelerle beraber Adalar'da, daha yoğun geçmesi beklenen sezonda, kara ambulanslarına destek amaçlı bisikletli sağlık ekipleri kuruldu. 19 Mayıs'ta göreve başlayan bisikletli ekiplerden ikisi Heybeliada, ikisi Büyükada'daki hastalara hizmet verecek. Bisiklet ambulansların acil yardım çantalarında, kalp krizinden, düşme, boğulma, yaralanma gibi travma vakalarına kadar, her türlü ilk müdahale ekipmanları bulunuyor. Ekipler, güvenli bisiklet sürüş eğitimlerini tamamlayan paramediklerden oluşuyor. Türkiye'de ilk kez elektrikli bisikletlerin ambulans hizmetlerinde kullanıldığı uygulama ile Adalar'ın sarp yokuşlu noktalarına da ulaşım kolaylaşacak. Sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar hizmet verecek olan bisikletli sağlık ekipleri, Adalar'ın en ücra noktalarına dahi çok kısa sürede ulaşabilecek. BİSİKLETİ SEVEN PARAMEDİKLERDEN SEÇİLDİLER

İstanbul Anadolu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi'nde paramedik olarak görev yapan Ozan Bilgin, aynı zamanda Adalar bisiklet ekibinin de sorumlusu olduğunu söyleyerek,?Bisiklet ekibine katılacak olan arkadaşları seçerken hem mesleki eğitimlerini tamamlamış olması hem de normal hayatlarında da bisiklet sporları ile ilgileniyor olmasına önem verdik. Ekibi seçtikten sonra bisiklet ile ilgili eğitimler aldılar. Hem güvenli sürüş eğitimleri, bisiklet kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda, aynı zamanda da teknik anlamda bisikletlerin donanımlarının tamir edilmesi ile ilgili süreçleri de kendileri hallediyorlar. Bisiklet ekibimiz Adalar'da özellikle Heybeli ve Büyükada'da çalışıyor. Kara ambulansımız vakada olduğu zaman (çağrı merkezimize) tekrar başka bir vaka düşmesi ihtimaline karşı, yaz aylarında, özellikle hafta sonu ve resmi tatiller gibi kalabalık günlerde, bu arkadaşlarımız çıkıp müdahale edecekler dedi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ DE ALDILAR

Ekiplerin acil çantalarında ambulansta bulunan hemen hemen tüm ekipmanların olduğuna dikkat çeken Bilgin, şu bilgileri verdi İnme, kalp krizi gibi bütün hastalara müdahale edebilecek hem ekipmana hem de ilaç donanıma sahipler. Hızlıca olay yerine ulaşarak hastaya müdahale ettikten sonra, eğer hastanın sevk edilmesi gerekiyorsa kara ambulansıyla deniz ambulansı iskelesine oradan da ana karaya gönderilmesi sağlanacak. Bisikletli ekipteki paramedik arkadaşlarımız, ileri yaşam desteği, çocuk ileri yaşam desteği, travma ileri yaşam desteği ve temel modül olmak üzere 4 tane eğitimden geçiyorlar. Bu eğitimlerin her biri yaklaşık 5'er gün sürüyor. Yani toplamda 20 gün kadar ileri mesleki eğitimler, daha sonrasında da iki gün güvenli bisiklet sürüş eğitimi alıyorlar. Bisikletlerimiz MTB tipi dediğimiz dağ bisikleti özelliğinde. Aynı zamanda da elektrikli motorları var. Dolayısıyla hem pedal gücünü hem de elektrik gücünü kullanabiliyoruz. Adalar'da her koşulda vaka olabiliyor. Hastanın evine de gitmemiz gerekebiliyor, yamaçtan, bisikletten yuvarlanmış birinin olay yerine de gitmek zorunda kalabiliyoruz. O yüzden dağ bisikletlerini tercih ettik.

ADALAR'DA YAZ SEZONUNDAKİ NÜFUS ARTIŞI İÇİN ÖNLEM

İstanbul Anadolu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Alperay Gülen ise, 'Adalar ilçemizde yaz aylarında ve özellikle hafta sonlarında çok fazla vaka artışı oluyor. Bu vaka artışının sebepleri ise yerli ve yabancı turist sayısının artışına bağlı olarak boğulma ve düşme gibi durumların çok yaşanmasıyla ilgili. Bu artışın 112 Acil hizmetleri organizasyonunu aksatmaması amacıyla bisikletli ekipleri kurma ihtiyacı duyduk. Basit tıbbi müdahale için gidilebilecek vakalara olay yerinde tıbbi müdahale sağlamak ve daha ağır hastalarda ise ambulans gelene kadar gerekli acil müdahalenin yapılması için bu ekiplerimiz görevlendirildi. İstanbul'un ilk ve tek bisikletli sağlık ekibi. Elektrikli bisiklet olarak da Türkiye'nin ilk ekibi aslında. Çeşitli illerde pilot olarak bisikletli sağlık ekibi uygulamaları yapıldı ancak elektrikli bisiklet, Adalar2ın özel coğrafi yapısı gereği ilk kez burada kullanıldı şeklinde konuştu.

ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1
ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1

Ambulans, Bisiklet, İstanbul, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık ADALAR'DA BİSİKLETLİ AMBULANSLARLA ANINDA ACİL MÜDAHALE -1 - Son Dakika


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