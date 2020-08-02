Adalar'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Adalar'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu

ADALAR'da faytonla ulaşımın kaldırılmasının ardından toplu ulaşım elektrikli araçlarla yapılmaya başladı.

Adalar'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu, System.String[]
ADALAR'da faytonla ulaşımın kaldırılmasının ardından toplu ulaşım elektrikli araçlarla yapılmaya başladı. Bayramda Büyükada'ya akın eden vatandaşlar, ücretsiz ulaşımı da fırsat bilerek yeni araçlara binmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

RUAM hastalığı sonrası Adalar'da faytonlar kaldırılmıştı. Haftalar önce Büyükada'ya getirilen elektrikli araçlar bayramın üçüncü gününde de hizmet vermeye devam etti. Elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları, İETT görevlileri maske takması ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi yönünde sıklıkla uyardı.

Elektrikli araçlara binmek için sıra bekleyen vatandaşlardan bazıları faytonların kaldırılmasından memnunken, bazıları da bu nostaljinin  bozulduğunu öne sürdü."BURADA BİR NOSTALJİ VARDI"Adem Yılmaz, "Burada eski tarihi anımsatan bir nostalji vardı ama şu anda hiçbir şey yok. İstanbul'un içiyle Adalar aynı kategoriye girdi. İnsan araç aldığı zaman bile bakımını, muayenesini yaptırıyor ama bu atlar üzerinde olmadı. İnsanın ekmeğine saygısı olmadığı için atların durumu bu hale geldi. Hayvanlara saygıları olsaydı Adalar nostaljisini bu kadar kaybetmezdi" dedi."ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BİZİM İÇİN DAHA İYİ OLDU "Hatice Taş ise elektrikli araçlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Bu durum hepimiz için çok sevindirici bir durum. Hayvanlar da bizim gibi canlı. Elektrikli aracın Adalar'a gelmesi bizim için daha iyi oldu. Biz de bir adalı olarak çok mutluyuz. Bayramlarda zaten adalar kalabalık oluyor ama bu pandemi döneminde bu kadar kalabalık olması güzel bir şey değil. Aslında biz de çıkmışız ama çocuklardan dolayı çıktık maalesef. Sosyal mesafeye dikkat eden pek yok" ifadelerini kullandı. Murat Karadağlı elektrikli araç kuyruğunda yaklaşık bir buçuk saat kadar beklediklerini belirterek faytonların kaldırılmasıyla ilgili "İyi olmuş en azından hayvanlar dinleniyor. Bu sıcağa insan dayanamıyor, hayvan ne yapsın" şeklinde konuştu.

"KOKU YOK GÜRÜLTÜ YOK EZİYET YOK "Hıdır Yıldız isimli bir vatandaş ise, "Çok memnunuz hayvanlara daha önceden eziyet ediliyordu, duyuyordum. Şimdi koku yok, gürültü yok, hayvanlara eziyet yok" dedi.  Eray Özgüneş de "Sakin, daha çevreci. Atlar bu sıcakta bu yollarda arkalarında yükle gezmiyor artık yani hiçbir zararı yok. Bindik çok rahat keyifli bir şekilde turumuzu attık" diye konuştu.

"ELEKTRİKLİ ARACA DAHA FAZLA KİŞİ BİNİYOR"Faytonla elektrikli aracı kıyaslayan Ferhat Yüksel, "Turumuz valla güzel geçti. Elektrikli tur daha iyi Hem temiz koku yok, gürültü yok. Hem de elektrikli araca kişi olarak daha fazla kişi biniyor" İfadelerini kullandı. Faytonlu adanın daha güzel olduğunu öne süren Selim Çiçek ise, "Eskiden çok iyiydi ama son dönemde faytonlar çoğalınca atlara bakmamaya başladılar" dedi.

- İstanbul
İstanbul, Adalar, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 05:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adalar'da elektrikli araçlar önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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