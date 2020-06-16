Adalar'da elektrikli araçların deneme sürüşü - Son Dakika

ADALAR'da faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların deneme sürüşlerine başlandı.

Adalar'ın simgesi haline gelen faytonlar yerine kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı geçtiğimiz günlerde Büyükada'ya getirilmişti. Getirilen elektrikli araçların deneme sürüşlerine başlandı. Deneme sürüşünün başlaması ile birlikte yeni araçlar ilk kez Adalar sokaklarında görüldü. 4 ve 14 kişilik olmak üzere iki tip elektrikli araçların önümüzdeki cuma günü hizmete girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda elektrikli araçların gideceği yollarda ki alanlar mavi şeritler ile boyanmış ve yolcuların bineceği duraklar hazırlanmıştı.