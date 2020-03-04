Adalar'da fayton devri bitti, artık bu elektrikli araçlar kullanılacak - Son Dakika
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Adalar'da fayton devri bitti, artık bu elektrikli araçlar kullanılacak

6 saat önce

Adalar'da, atlara bulaşan hastalık nedeniyle faytonların yasaklanması sonucu başlatılan 'Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması' çalışması tamamlandı.

Adalar'da fayton devri bitti, artık bu elektrikli araçlar kullanılacak, System.String[]

Adalar'da, atlara bulaşan hastalık nedeniyle faytonların yasaklanması sonucu başlatılan 'Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması' çalışması tamamlandı. İlçede yaşayanlar ve ziyaretçiler için 2 tip elektrikli araç seçilerek satın alındı. Yeni araçlar, yaz sezonu açılmadan hizmete girecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra, Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatmıştı. Bu amaçla, Adalar'ın doğal ve kültürel yapısına uygun, çevreye duyarlı, sessiz, ilçede trafik yoğunluğu oluşturmayacak büyüklükte elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti.


Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar'da yaşayan vatandaşlar ile ilçeyi turistik amaçlarla ziyaret edenlerin farklı yolculuk talepleri bulunduğunu belirterek, bu nedenle, kullanılacak elektrikli araçlar da farklı büyüklük ve kapasitelerin tercih edildiğini söyledi.


Araç seçimi yapılırken, engellilerin kullanımına uygun olmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Demir, Adalar'da farklı yolculuk talepleri göz önüne alınarak, 2 tip araç seçimi yapıldığını kaydetti. Adalar'da yaşayanların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere İETT tarafından işletilmesi planlanan 13 yolcu kapasiteli araçlar satın alındığını dile getiren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Ayrıca, adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alınarak, konutları ile iskeleler ya da alışveriş/rekreasyon mekanları arasında erişim güçlüğü yaşayan yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı, talep bazlı çalışacak ve kapıdan kapıya özel hizmet verecek, küçük araçlar da sipariş edildi. Bu araçlar Adalar'da yaşayan ya da çalışan kişilerin yolculuk taleplerinin yanı sıra, ziyaretçiler, gruplar ya da aileler için gerek turlar, gerekse farklı rekreasyon bölgelerine erişim sağlamak üzere kullanılacak. Tümü elektrikli ve çevreci bu araçların yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlandı." - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:48 Kaynak: İHA
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