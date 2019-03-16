Adalar'da Hırsızlık Operasyonu

Adalar'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi.

Adalar'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi.



Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son bir yılda meydana gelen 14 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarında şüphelilerin aynı tekniği kullandığını belirleyen polis, tespit ettiği 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.



Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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