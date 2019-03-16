Son Dakika Haberleri: Adalar'da Hırsızlık Operasyonu

Adalar'da Hırsızlık Operasyonu

16 dakika önce

Adalar'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi.

Adalar'da Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Adalar'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son bir yılda meydana gelen 14 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarında şüphelilerin aynı tekniği kullandığını belirleyen polis, tespit ettiği 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen kıymetli yağlı boya tablolar, antika aksesuarlar, kol saati ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:09 Kaynak: AA

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