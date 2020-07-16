Adalar'da kargo ile uyuşturucu teslimatı yapan şahıslar yakayı ele verdi - Son Dakika

Adalar'da kargo ile uyuşturucu teslimatı yapan şahıslar yakayı ele verdi

Büyükada'da kargo ile uyuşturucu teslimatı yapan şahıslar polis tarafından yakalandı.

Büyükada'da kargo ile uyuşturucu teslimatı yapan şahıslar polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili 3 ayrı evde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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Hollanda'dan gelen ve Büyükada'da Nizam Mahallesinde ikamet eden Zeynep B. (35) isimli şahsın alıcısı olduğu kargo paketi içerisinde uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi alan polis olayla ilgili çalışma başlattı. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada takibe alınan kargonun 08 Temmuz 2020 tarihinde Ahmet Berkay T. (37) ve Hollanda uyruklu Inez P. (32) isimli kadın şahıs tarafından teslim alındığı belirlendi. Şahıslar aynı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Kargo paketi içerisinde yapılan aramada 205,18 gram kratom diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 ayrı ikamette narkotik köpeği destekli yapılan aramada ise, 762,98 gram narkotik madde, 101.3 gram esrar, 439 gram kök halinde hint keneviri, 18.6 gram skunk, 1 adet şırınga, 5 adet bitki geliştirmede kullanılan sıvı madde, 2 adet hassas terazi, 1 bir miktar kilitli poşet, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kargo alıcısı Zeynep B. (35) isimli şahıs ile konu ile bağlantısı bulundukları tespit edilen Emin Y. (32) ve Tuncay Y. (41) isimli şahıslar 10 Temmuz 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(İHA)

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalar'da kargo ile uyuşturucu teslimatı yapan şahıslar yakayı ele verdi - Son Dakika
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