ADALAR'DA KULLANILACAK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SATIN ALINDI - Son Dakika
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ADALAR'DA KULLANILACAK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SATIN ALINDI

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların belirlenerek satın alındığını açıkladı.

ADALAR'DA KULLANILACAK ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SATIN ALINDI, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların belirlenerek satın alındığını açıkladı. Yeni araçlar, yaz sezonu açılmadan hizmete girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra, Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Adalar'da  elektrikli araçların kullanılmasına karar verildi.  Bu kapsamda belirlenen 2 tip araç satın alındı.

Konu ile ilgili bilgi veren İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar'da yaşayan vatandaşlar ile ilçeyi turistik amaçlarla ziyaret edenlerin farklı yolculuk talepleri bulunduğunu belirterek, bu nedenle, kullanılacak elektrikli araçlar da farklı büyüklük ve kapasitelerin tercih edildiğini söyledi.

Araç seçimi yapılırken, engellilerin kullanımına uygun olmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Demir, Adalar'da farklı yolculuk talepleri göz önüne alınarak, 2 tip araç seçimi yapıldığını kaydetti. Adalar'da yaşayanların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere İETT tarafından işletilmesi planlanan 13 yolcu kapasiteli araçlar satın alındığını dile getiren Demir,  "Ayrıca, adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alınarak, konutları ile iskeleler ya da alışveriş/rekreasyon mekanları arasında erişim güçlüğü yaşayan yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı, talep bazlı çalışacak ve kapıdan kapıya özel hizmet verecek, küçük araçlar da sipariş edildi. Bu araçlar Adalar'da yaşayan ya da çalışan kişilerin yolculuk taleplerinin yanı sıra, ziyaretçiler, gruplar ya da aileler için gerek turlar, gerekse farklı rekreasyon bölgelerine erişim sağlamak üzere kullanılacak. Tümü elektrikli ve çevreci bu araçların yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlandı" bilgilerini verdi.

İBB, Adalar ilçesinde toplu taşımacılıkta kullanılan atların her birini 4 bin lira bedelle satın almıştı. Ayrıca tescilli 277 fayton plakası ise 300 bin lira karşılığında İBB'ye geçmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Araçların fotoğrafları


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:26 Kaynak: DHA
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