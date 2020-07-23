Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücret tarifesi belli oldu - Son Dakika

ADALAR'da elektrikli araçların kullanım ücreti 12 lira olarak belirlendi.

Faytonun kaldırılmasının ardından, elektrikli araçların kullanılacağı Adalar'da, ücret tarifesi belirlendi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısında, "Adalarda Kullanılacak Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" teklifi görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.Toplantıda Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Bu rakam turistler için 15 lira açılış, 12 lira ise kilometre başı olarak kararlaştırıldı.