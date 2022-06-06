Adalar'da orman yangını tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Adalar'da orman yangını tatbikatı yapıldı

06.06.2022 14:21
Adalar'da orman yangını tatbikatı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, yaz aylarının gelmesiyle yangınlara karşı Adalar'da tatbikat yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, yaz aylarının gelmesiyle yangınlara karşı Adalar'da tatbikat yapıldı.

İBB'ye bağlı İSKİ, AKOM, Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, İGDAŞ ve Şehir Hatlarının katıldığı tatbikata, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediyesi, 112 Acil/UMKE, 1. Ordu Komutanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü de destek verdi.

Tatbikat, Adalar'da orman yangını ihbarı üzerine 121 personel, 27 kara ve 6 deniz aracının çıkartma gemisine bindirilmesiyle başladı. Maltepe Sahili'nden hareket eden gemi, yangının olduğu Büyükada Yörük Ali Plajı mevkisine yanaştı.

Kadıköy, Kartal ve Maltepe'den gelen itfaiye ekipleri, tatbikat doğrultusunda yangına karadan müdahale ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 römorkör ve 8 personel ise denizden çalışma yaptı. Atlı zabıta birliklerinin de katıldığı tatbikatta, yangında yaralanan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Öte yandan, tatbikat kapsamında Heybeliada Sanatoryumu'nda da yangın çıktığı ihbarını alan ekipler, oraya da müdahale etti.

"Tatbikatı başarılı bitirdik"

Tatbikat ile ilgili açıklama yapan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yaz aylarında Adalar'daki nüfus yoğunluğunda hareketlilik yaşandığını söyledi.

Adalar'da orman yoğunluğunun fazla olması dolayısıyla yangın riskinin yüksek olduğunu belirten Albayrak, "Bu yılın tatbikatlar yılı olması münasebetiyle bizler de AKOM'un koordinatörlüğünde, İtfaiye Daire Başkanlığı aracılığıyla tatbikat düzenlemek istedik. İBB acil durum ve afet müdahale planı, yine Adalar yangın operasyon planı kapsamında burada tatbikatı gerçekleştirdik." dedi.

Hedeflerinin reflekslerini artırabilmek olduğunu, tatbikatta ortaya çıkan eksiklikleri tespit ederek bunları gideren önlemler almayı amaçladıklarını belirten Albayrak, tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Albayrak, iki yangına da yerinde ve zamanında müdahale edilerek tatbikatı başarılı bir şekilde bitirdiklerini söyledi.

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar'da orman yangını tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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