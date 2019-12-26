Adalar'da "ruam" hastalığı sağlık taraması yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalar'da 'ruam' hastalığı sağlık taraması yeniden başladı - Son Dakika

Adalar'da "ruam" hastalığı sağlık taraması yeniden başladı

6 saat önce

İstanbul Valiliği İl Mahalle Çevre Kurulu kararı gereği ruam hastalığıyla ilgili at sahipleri, seyisler, sürücüler ve ailelerine yönelik sağlık taramaları yeniden başladı.

Adalar'da

İstanbul Valiliği İl Mahalle Çevre Kurulu kararı gereği ruam hastalığıyla ilgili at sahipleri, seyisler, sürücüler ve ailelerine yönelik sağlık taramaları yeniden başladı.

Büyükada'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSPARK fayton alanındaki kontrol merkezi idari binasında ilçe sağlık ekiplerince sağlık taraması için birim oluşturuldu.

Öncelikle Adalar Kaymakamlığının suç duyurusunda bulunduğu 64 kişinin sağlık taramasından geçirileceği belirtilirken, polis ekiplerinin çevrede aldığı geniş güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Öte yandan Adalar'daki 1282 atın ruam taraması bitirildi.

Veteriner hekimlerin periyodik olarak atların "ruam" hastalığıyla ilgili sağlık taramalarının 3 ay daha devam edeceği kaydedildi.

20 bin metrekarelik 140 ahırın bulunduğu İSPARK fayton alanında İSTAÇ ekiplerinin temizlik çalışmaları da sürüyor.

Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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