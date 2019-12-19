Adalar'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalar'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi - Son Dakika

Adalar'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi

6 saat önce

Adalar Kaymakamlığı, ilçedeki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiğini belirterek, tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 atın itlaf edildiğini bildirdi.

Adalar'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi, System.String[]

Adalar Kaymakamlığı, ilçedeki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiğini belirterek, tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 atın itlaf edildiğini bildirdi.


Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bütün tek tırnaklıların (at, merkep, katır), ilgili mevzuat gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirildiği belirtildi.


Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur."


Bu arada, itlaf edilen hayvanların, ormanlık alana kazılan çukurlara kireç dökülerek gömüldüğü öğrenildi.

Adadaki diğer atlarda hastalık bulunup bulunmadığıyla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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