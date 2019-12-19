Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi - Son Dakika

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Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi
6 saat önce
Faytoncu Mehmet Suna, Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edilmesiyle ilgili, "Ruam 100 seneden beri var. Bu bizim ekmek paramız.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:27 Kaynak: AA
Faytoncu Mehmet Suna, Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edilmesiyle ilgili, "Ruam 100 seneden beri var. Bu bizim ekmek paramız. Gereken ilgiyi de gösteriyoruz. Hasta atlarımızı da veteriner kontrolünde tedavi ettiriyoruz. Hasta olan atlarımızı zaten hemen tespit ederek bildiriyoruz." dedi.
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