Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi - Son Dakika

Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi

6 saat önce

Faytoncu Mehmet Suna, Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edilmesiyle ilgili, "Ruam 100 seneden beri var. Bu bizim ekmek paramız.

Faytoncu Mehmet Suna, Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 atın itlaf edilmesiyle ilgili, "Ruam 100 seneden beri var. Bu bizim ekmek paramız. Gereken ilgiyi de gösteriyoruz. Hasta atlarımızı da veteriner kontrolünde tedavi ettiriyoruz. Hasta olan atlarımızı zaten hemen tespit ederek bildiriyoruz." dedi.

Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:27 Kaynak: AA
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