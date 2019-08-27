Son Dakika Haberleri: Adalar'da yatak odasında Hint keneviri yetiştirilen eve baskın
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Adalar'da yatak odasında Hint keneviri yetiştirilen eve baskın

1 saat önce

Adalar'da polis ekipleri bir adrese yaptıkları operasyonda, yatak odasında bulunan saksılarda yetiştirilen Hint keneviri bitkisi ile kenevir tohumu ele geçirdi.

Adalar'da yatak odasında Hint keneviri yetiştirilen eve baskın, System.String[]

Adalar'da polis ekipleri bir adrese yaptıkları operasyonda, yatak odasında bulunan saksılarda yetiştirilen Hint keneviri bitkisi ile kenevir tohumu ele geçirdi. Adreste bulunan 4 kişi gözaltına alındı.


Adalar'da Nizam Mahallesi'nde bir adreste Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi edinen polis ekipleri harekete geçti. Polis, adrese yaptığı operasyonda Mari G. (38), Ceren K.(30), Özgür E.(31), Suat K.(36) adlı şahısları gözaltına aldı. Ayrıca polis ekipleri adreste yaptıkları aramalarda 3 adet saksı içerisinde 129,47 gram Hint keneviri bitkisi, 75,56 gram Hint keneviri, 15,30 gram kenevir tohumu, 3 adet sigara kağıdı ve keneviri parçalarına ayırmak için kullanılan öğütücü ele geçirdi.


Adliyeye sevk edilen şahıslardan Mari G. ve Ceren K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Özgür E. ve Suat K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Adalar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:24 Kaynak: İHA
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