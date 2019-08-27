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Adalar'da yatak odasında Hint keneviri yetiştirilen eve baskın

2 saat önce

Adalar'da yatak odasında Hint keneviri yetiştirilen eve baskınİSTANBUL - Adalar'da polis ekipleri bir adrese yaptıkları operasyonda, yatak odasında bulunan saksılarda yetiştirilen Hint keneviri bitkisi ile kenevir tohumu ele geçirdi.

Adalar'da yatak odasında Hint keneviri yetiştirilen eve baskın

İSTANBUL - Adalar'da polis ekipleri bir adrese yaptıkları operasyonda, yatak odasında bulunan saksılarda yetiştirilen Hint keneviri bitkisi ile kenevir tohumu ele geçirdi. Adreste bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Adalar'da Nizam Mahallesinde bir adreste Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi edinen polis ekipleri harekete geçti. Polis, adrese yaptığı operasyonda isimleri Mari G. (38), Ceren K.(30), Özgür E.(31), Suat K.olan şahısları gözaltına aldı.

Ayrıca polis ekipleri adreste yaptıkları aramalarda 3 adet saksı içerisinde 129,47 gram Hint keneviri bitkisi, 75,56 gram Hint keneviri, 15,30 gram kenevir tohumu, 3 adet sigara kağıdı ve Hint keneviri parçalarına ayırmak üzere kullanılan öğütücü ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan Mari G. ve Ceren K., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Özgür E.ve Suat K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kenevir, Adalar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
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