Adalar'daki 14 Hırsızlığın 4 Şüphelisi Yakalandı

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAAdalar'da farklı tarihlerde meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



Adalar'da farklı tarihlerde meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Adalar'da son bir yıl içerisinde meydana gelen 14 hırsızlık konusuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızlıkların aynı yöntem kullanılarak yapıldığını belirleyerek şüphelilerin kullandığı 6 adresi tespit etti. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Şubat'ta adreslere yaptığı eş zamanlı baskında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, bir tüfek ile aralarında yağlı boya tablolar, antika aksesuar, değerli kol saatleri ve televizyonların bulunduğu 44 parça malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Polis ekiplerin bir adreste yaptığı aramalarda bir tüfek ve tabanca bulunması polis kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü:



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(POLİS KAMERASI)



-Polis ekiplerinin tüfek ve tabancayı bulması



-Genel ve detaylar

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