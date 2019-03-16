Adalar'daki 14 Hırsızlığın 4 Şüphelisi Yakalandı
47 dakika önce
ADALAR'da farklı tarihlerde meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
ADALAR'da farklı tarihlerde meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adalar
'da son bir yıl içerisinde meydana gelen 14 hırsızlık konusuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis
ekipleri hırsızlıkların aynı yöntem kullanılarak yapıldığını belirleyerek şüphelilerin kullandığı 6 adresi tespit etti. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri 26 Şubat'ta adreslere yaptığı eş zamanlı baskında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, bir tüfek ile aralarında yağlı boya tablolar, antika aksesuar, değerli kol saatleri ve televizyonların bulunduğu 44 parça malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Polis ekiplerin bir adreste yaptığı aramalarda bir tüfek ve tabanca bulunması polis kameralarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
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