Son Dakika Haberleri: Adalar'daki 14 Hırsızlığın 4 Şüphelisi Yakalandı

Adalar'daki 14 Hırsızlığın 4 Şüphelisi Yakalandı

47 dakika önce

ADALAR'da farklı tarihlerde meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adalar'daki 14 Hırsızlığın 4 Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
ADALAR'da farklı tarihlerde meydana gelen 14 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adalar'da son bir yıl içerisinde meydana gelen 14 hırsızlık konusuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızlıkların aynı yöntem kullanılarak yapıldığını belirleyerek şüphelilerin kullandığı 6 adresi tespit etti. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Şubat'ta adreslere yaptığı eş zamanlı baskında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, bir tüfek ile aralarında yağlı boya tablolar, antika aksesuar, değerli kol saatleri ve televizyonların bulunduğu 44 parça malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Polis ekiplerin bir adreste yaptığı aramalarda bir tüfek ve tabanca bulunması polis kameralarına yansıdı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:45 Kaynak: DHA

Polis, Adalar, Güncel
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