ADALAR'DAKİ FAYTONLAR İBB'YE GEÇTİ - Son Dakika

İBB meclisi Adalar'daki tescilli fayton plakalarının İBB'ye geçmesini onayladı.

İBB'nin Pazartesi günü yapılan Ocak ayı ilk meclis toplantısında Adalar'da toplu taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasıyla ilgili Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü. Görüşmenin ardından teklif, ilgili komisyona gönderildi. Komisyon raporu bugün İBB meclisinde gündeme geldi. Rapora göre İBB, Adalar'daki 277 tescilli fayton plakasını plaka başına 250 bin lira ödeyerek alacaktı. Meclis'te yapılan görüşme sırasında miktarın plaka başına 300 bin liraya yükseltilmesi teklif edildi. 300 bin liralık teklif oy birliğiyle onaylandı. Kararda ayrıca Adalar'daki ulaşımın UKOME tarafından belirlenecek sayıda elektrikli araçla yapılması da belirtildi.

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