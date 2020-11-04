Yakalanan hırsızlık şüphelisinin 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Adalar'da hırsızlık yaptığı belirlenen ve yürütülen çalışmalar sonucu Beyoğlu'nda yakalan şüphelinin 32 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 28 Ekim'de Adalar'da eğitim vakfı olarak faaliyet gösteren bir işletmeden para kasası ve bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin Serhat A. (25) olduğunu belirledi.

Şahsın Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki bir adresle irtibatlı olduğunu tespit eden Beyoğlu ve Adalar ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da yaptıkları operasyonda şüpheli Serhat A'yı gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda şahsın çoğu "iş yerinden hırsızlık" olmak üzere 32 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli şahıs "Mala Zarar Verme", "Konut Dokunulmazlığını İhlal"

ve "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçlarından 03 Kasım Salı günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.