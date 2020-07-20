ADALAR'DAN ÖZGÜRLÜĞÜ KOŞAN ATLAR... - Son Dakika

ADALAR'DAN ÖZGÜRLÜĞÜ KOŞAN ATLAR...

FAYTONLARDAN ÖZGÜRLÜĞE; O ATLARIN ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI- Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 'Hürrem' artık koşuyor.

FAYTONLARDAN ÖZGÜRLÜĞE;  O ATLARIN ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

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- Hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 'Hürrem' artık koşuyor...

- Yeni yaşamlarında özgürlüğe koşan atlar havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Hüseyin ÇAKMAK - Ersan SAN/ İstanbul, - ADALAR'da faytonun yasaklanmasının ardından yeni yuvalarına kavuşan atlar özgürlüğün keyfini çıkarıyor. Eski hallerinden eser kalmayan atların son durumu havadan da görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da faytonculuğun yasaklanmasının ardından satın aldığı atları sahiplendirmeye başladı. Toplam bin 177 atın 20'si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü tarafından sahiplenildi. Özgür ruhlu hayvanlar olmasıyla bilinen ve esaretlerinden kurtulan atlar, yaklaşık 2 aydır yeni yuvalarında, üniversitenin Avcılar'daki kampüsünde hem rehabilite ediliyor hem de öğrenci uygulamalarında kullanılıyor.

İLK SAHİPLENEN KURUM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

20 atı rehabilite etme ve öğrenci uygulamalarında kullanma amacıyla sahiplendiklerini dile getiren İÜC Veterinerlik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, "Biz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü programındayız. Burası, programımıza dahil bir padoğumuz. İBB'den 20 tane fayton atını rehabilite etme ve burada öğrenci uygulamalarında kullanmak üzere bağış aldık. Bu süreç şöyle ilerledi; Faytonların kaldırılmasıyla İBB, atları kendi himayesine alarak belirli alanlarda topladı. Sonrasında da ruam taramalarını yaparak, ruam hastalığını adalarda bitirmeyi amaçladı. Ruam taramaları bittikten sonra gerek kamu kurum ve kuruluşlarına, gerekse bireysel olarak kişilere bazı protokollerle sahiplendirmeyi amaçladı. İlk sahiplenen kurum da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa oldu" diye konuştu.

"BİRBİRİNE UYUMLU 20 ATI SEÇTİK"

Kurban, Adalar'daki bin 500 at arasında 20 atı seçme süreçlerini ise şu şekilde anlattı:

"Ada'da bin 500 tane at vardı, o bin 5000 atın arasından uygulamalarda kullanabileceğimiz, sakin mizaçlı, öğrenci ile problem yaşamayacağımız ve sürü halinde salabileceğimiz, birbirlerine karşı uyumlu olan atları seçmek üzere bir heyet görevlendirdi. Heyet olarak gittik, atların mizaçlarını değerlendirdik ve 20 tanesini sahiplendik."

'HÜRREM' ŞİMDİ KOŞUYOR

Yaptıkları değerlendirme esnasında, Hürrem adını verdikleri hasta atı da sağlığına kavuşturmak üzere sahiplendiklerini anlatan Kurban,

"Bu değerlendirme esnasında bir tane de hasta olan, haflinger ırkı bir kısrak vardı. 6 yaşında. Onu da sahiplenmiş olduk. Onu sahiplenme amacımız ise hayvanı iyileştirmek ve bundan sonraki hayatında daha rahat yaşamasını sağlamaktı. Çünkü bin 500 tane atın olduğu yerde, bireysel olarak ilgilenme bu kadar mümkün olmuyor. O sebepten o atı da sahiplenip, ileriki yaşamında sağlıklı olması için üniversite bünyesine aldık. Atın sağlık problemi ise, "Laminitis(Tırnaklama)ö dediğimiz bir hastalık. Tırnaklarda yangı ile başlayan  ve tedavi edilmezse atın ölümüne sebebiyet verebilecek bir hastalıktı. Geldiğinde yürüyemeyecek haldeydi. Bir takım tedavi protokollerini uyguladık ve şu anda gayet rahat bir şekilde oynuyor, koşuyor, otluyorö ifadelerini kullandı.

"ATLAR ÖZGÜR RUHLU HAYVANLARDIR"

Sahiplendikleri atların hem psikolojik hem de fiziksel durumlarındaki olumlu değişimi vurgulayan Kurban, şöyle devam etti:

"Atlar diğer canlılar gibi değiller, özgür ruhlular. Sürekli koşmak isterler. Onları kısıtladığınız, alanlarını daralttığınız zaman depresyona girerler. Psikolojileri bozulur  ve bu genel durumlarına yansır. Biz gittiğimizde, seçtiğimiz esnada bile hafif hafif  agresyon sergileyen, kendine dokundurmak istemeyen, yanındaki attan rahatsız olup ondan sürekli kaçırmaya çalışan haldeydiler. Bir çoğu ele gelmeyecek vaziyetteydi. Tabii genel durumları şu anki kadar iyi değildi. Ama burada hem bizim gözetimiz altında, hem de seyis arkadaşlarımızla beraber günlük bakımları, beslenmesi, kendilerine ait bireysel locaları ve gördüğünüz gibi gün içinde dolandıkları padokları var. Dolayısıyla bu yaşadıkları olumsuzlukları zamanla atlatacaklardır" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADALAR'DAN ÖZGÜRLÜĞÜ KOŞAN ATLAR... - Son Dakika
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