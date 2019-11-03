Adalar Gençlik Merkezi'nden

Odunpazarı Belediyesi Adalar Gençlik Merkezi, Sultandere Demokrasi Ormanı'nda "Bir Fidan Bin Yaşam" etkinliği düzenledi.



Odunpazarı Belediyesi Adalar Gençlik Merkezi, Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri ve Osmangazi Üniversitesi Gençlik Atölyesi Topluluğu ile birlikte fidan dikim etkinliği düzenledi. Sultandere Demokrasi Ormanı'nda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı etkinlikte yaklaşık 300 üniversite öğrencisi, bin fidan dikti. Ahbap Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Engineering Society Of Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Kulübü, Osmangazi Üniversitesi Doğa Fotoğrafçılığı Kulübü, Osmangazi Üniversitesi İnşaat Kulübü, Osmangazi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, Osmangazi Üniversitesi Kafkas Kültür Topluluğu, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü, Osmangazi Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu, Osmangazi Üniversitesi Dağcılık Kulübünün katıldığı etkinlikte ayrıca Lösemi Haftası'na dikkat çekildi. Lösemiye dikkat çeken öğrenciler, Başkan Kurt'a da maske hediye etti.



"Odunapzarı'nda 490 bin metrekare alanı ağaçlandırdık"



Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, öğrencilere hem fidan diktikleri hem de lösemiye dikkat çekmek için gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti. Gelecek için yapılacak en önemli yatırımın ağaç dikmek olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Ağacı sevmek, korumak, gölgesinde dinlenmek çok güzel ama o gölgeyi yarabilmek için çok uzun yıllar geçmesi gerektiğini de hepimizin bilmesi gerekiyor. Türkiye'de ciddi anlamda bir seferberlik var. Ağaç, yeşillendirme ve çevre konusunda duyarlılık artıyor. O nedenle de bu gelişmeyi takdirle karşılıyorum" dedi.



Odunpazarı Belediyesinin 2014 yılından bugüne kadar 490 bin metrekare alanı ağaçlandırdığının altını çizen Başkan Kurt, bu ağaçlandırmalar içinde Barış, Özgürlük, Adalet, Kardeşlik, Demokrasi, Şehitler ve Hüseyin Mor Hatıra Ormanı'nın da yer aldığını vurguladı. Bu ormanların büyük çaplı yerleşimler içinde yer aldığını ifade eden Kurt, konuşmasına şöyle devam etti:



"10 yıl sonra şehrin ortasında, konutların ve iş yerlerinin arasında bu ormanları gölgesinde olacağız. Şu anda hazırlanan bu alan 85 bin metrekarelik bir alan. Bu alanın bir kısmına bin ağaç dikeceğiz. Geleceğe bu noktada büyük bir atılım yapacağız. Ellerinize, düşüncelerinize sağlık."



Konuşmasının ardından Başkan Kurt, gençlerle birlikte fidan dikti. Dikilen fidanlara can suyunu da veren Başkan Kurt ve gençlere Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli de destek verdi. Başkan Kurt ve gençler, fidan diktikten sonra günün anısına fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR