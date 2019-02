Adalar Halkının Ulaşım Derdi Bitecek"

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar'daki doğal olmayan at ölümlerinin önüne geçeceğini açıkladı. İBB ile ulaşım planı oluşturduklarını söyleyen Vural, kendisinin de Ada halkı gibi bu duruma tepkili olduğunu dile getirdi.



Adalar'ın hak ettiği muameleyi görmediğini söyleyen Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Çünkü şimdiye kadar AK parti belediyeciliğini görmediler. Ada halkına şu an sunulan hizmet maalesef yok. Adalıların kendi adalarında rahat gezecekleri, piknik yapacakları alanları yok. Kapalı spor salonu yok, gençlerin gidebileceği bir tesis bulunmuyor. Ada halkı adaları seyrediyor, turistler ise keyfini çıkarıyor. Biz önce yerli halka hizmet götüreceğiz. Bu konuda şikayet ve beklenti çok. Bu sorunları birebir yaşadığım, gördüğüm için rahatlıkla konuşabiliyorum" dedi.



"DOĞAL OLMAYAN AT ÖLÜMLERİ BİTECEK"



Adalar'daki sorunlara da değinen Özlem Öztekin Vural, "Hayvanlara zulüm asla kabul edemeyeceğimiz bir husus. Doğal olmayan at ölümlerinin artmasına burada yaşayan vatandaşlardan biri olarak ben de tepki veriyorum. Yerel halk, faytoncuların bir kısmının atlara muamelelerini ve Adalar'ın yerel halkına hizmet vermek yerine turiste hizmet vermesini eleştiriyor. Bu konuyu, sorunun tüm tarafları açısından çözmek için projemiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ulaşım planı oluşturmak için görüşmelerde bulunuyoruz. Projenin çerçevesi belirlendi, detaylar üzerinde çalışmalarımız istişarelerle devam ediyor" diye konuştu.



"ADALAR HALKININ TÜM SORUNLARINI TEK TEK ÇÖZECEĞİZ"



Adalar'da istismara açık hiçbir değişikliğe izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Adalar'da vatandaşın hayat kalitesini artırıp zaman ve kaynaklarımızı buna ayıracağız. Adalar'ın altyapı sorunu olmayacak, tüm konuları tek tek ve en ince ayrıntısına kadar planlayacağız" ifadelerini kullandı.



"ADALARIN TARİHİ YAPISINI BOZMADAN GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKACAĞIZ"



Çevresel faktörlere ve mimariye de dikkat çeken Vural, "Tek tip uygulamalar yerine bölge ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Adalar'ın tarihi yapısını bozmadan gerekli çalışmaları yaparak gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakacağız. Bugünün ihtiyacına cevap veren, fayda odaklı hizmet anlayışıyla görev yapacağız" dedi. - İstanbul

