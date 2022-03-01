Adalar'ın endemik bitkisi mimozaları korumak için yeni adım - Son Dakika
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Adalar'ın endemik bitkisi mimozaları korumak için yeni adım

01.03.2022 11:41

Adalar'ın endemik bitkisi mimozaları korumak için yeni adım Adalar'da bulunan ve endemik bitki türlerinden olan mimoza çiçeklerinin turistler tarafından talan edilmesine "dur" denildi.

Adalar'ın endemik bitkisi mimozaları korumak için yeni adım

İSTANBUL - Adalar'da bulunan ve endemik bitki türlerinden olan mimoza çiçeklerinin turistler tarafından talan edilmesine "dur" denildi. Adalar Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan komisyon tarafından alınan kararlara göre, ilçede bulunan mimoza çiçeklerinin yerli ve yabancı turistler tarafından kontrolsüzce koparılması ve ada dışına taşınması engellenecek, kamusal alandaki mimozaların kesimi ehil kişiler tarafından sağlanacak.

Adalar'a özgü olan endemik bitki türü mimoza çiçekleri hem Adalar halkını hem de dışarıdan gelen yerli yabancı turistleri mest ediyor. Görenlerin ilgisini çeken mimoza çiçekleri, ada dışarısında satılması amacıyla kimileri tarafından ise hoyratça ve bilinçsizce kopartılarak zarar görüyor. Adalar'da bu durumu engellemek için adım atıldı. Adalar Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan komisyon tarafından mimoza bitkisinin korunması amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Alınan kararlara göre mülkiyet sahiplerinin bahçelerinde bulunan mimoza ağaçları sahiplerinin onayı ile, kamusal alanda bulunan mimozalar ise ehil şahıslar ve bahçıvanlar tarafından kesilebilecek ve Ada' da kurulan mezat yerlerinde, yerli ve yabancı ziyaretçilere buket şeklinde satılarak Ada dışına çıkarılabilecek. Dışarıdan gelip adanın doğal ve kültürel mirası olan mimozalara hoyratça zarar verip ada dışına çıkaranlara 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yapılacak.

Şükrü Abanoz, "Dışarıdan gelen yerli yabancı ziyaretçiler bahçelere girerek hoyratça, kontrolsüzce kopartıp anakaraya, Ada dışına çıkartıp satıp pazar oluşturuyorlar. Bu da Ada'mıza özgü çiçeğe zarar veriyor. Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan önderliğinde bunun için komisyon kuruldu. Bundan sonra kesip dışarı çıkartmak yasaklandı. Nasıl olacak? Bahçe içinde olan mimoza çiçekleri mülk sahibi tarafından izin alınmak suretiyle kontrollü şekilde kesilerek dışarı çıkarılabilecek. veya mezat kurulacak ve bu mezatta el buklesi olarak satılacak. Kamusla alanda ehil insanlar aracılığıyla dışarı çıkarılabilecek. Amacımız Adalar'ımıza özgü mimoza çiçeğimizin korunması ve saklanması" dedi.

Ada sakinlerinde Sarafina Sakızlı "Alınan karar doğru bir karar. Mimoza çiçeği adamıza özgü bir çiçek. Kesinlikle hoyratça kesilmesini ve götürülmesini istemiyoruz" dedi.

Adalar'da bulunan mimoza ağaçları ise dron ile havadan görüntülendi.

Adalar'ın endemik bitkisi mimozaları korumak için yeni adım
Adalar'ın endemik bitkisi mimozaları korumak için yeni adım
Adalar'ın endemik bitkisi mimozaları korumak için yeni adım

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Adalar, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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