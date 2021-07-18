ADALAR İSKELESİNDE YOĞUNLUK - Son Dakika

İstanbul'da kalanlar günü birlik tatil için Adalar'ın yolunu tuttu. İskeleye gelenler yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatillinde İstanbul'da kalanların tercih ettiği yerlerden biri de Adalar oldu. Adalar'da denize girmek ve gezmek isteyenler

Bostancı Adalar İskelesi'nin önünde bir süre motorun gelmesini bekledi. Yolcuların binmesi üzerine iskeleden kalkan motor, Adalar'a doğru yola çıktı. Büyükadaya gitmek için motor bekleyen bir kişi, "Adalar İstanbul'a yakın. O yüzden de bence iyi bir tercih. Gezeceğim hatta oraya yerleşmeyi düşünüyorum bakacağım güzel bir ev bulursam." dedi.