Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adalar Kaymakamı: 'Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa... - Son Dakika

Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa...

6 saat önce

Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir.

Adalar Kaymakamı:

Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. - İSTANBUL

Adalar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı
Büyükada'nın karantinaya alınmasına sebep olan ruam hastalığı nedir? İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:45 Gergerlioğlu'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili açıklama: İşkence iddiaları çok vahim - Son Dakika Haber
17:45 Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu - Son Dakika Haber
17:43 Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
17:41 Uyuşturucu ticaretine tutuklama - Son Dakika Haber
17:39 Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika Haber
17:18 İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika Haber
17:02 Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:52:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalar Kaymakamı: "Büyük adada tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]