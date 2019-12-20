Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ruam hastalığı taşıyan atlar hakkında: "Şu an çalışmalarımız devam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ruam hastalığı taşıyan atlar hakkında: 'Şu an çalışmalarımız devam... - Son Dakika

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ruam hastalığı taşıyan atlar hakkında: "Şu an çalışmalarımız devam...

6 saat önce

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar'da faytonlara 3 ay süreyle at koşulmasının durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada ruam hastalığı taşıyan atların sayısı hakkında, "Şu an çalışmalarımız devam ediyor, bir sayı zikretmem mümkün değil" dedi.

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ruam hastalığı taşıyan atlar hakkında:

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar'da faytonlara 3 ay süreyle at koşulmasının durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada ruam hastalığı taşıyan atların sayısı hakkında, "Şu an çalışmalarımız devam ediyor, bir sayı zikretmem mümkün değil" dedi.


Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasının ardından Büyükada'da basına açıklamada bulundu. Adalar Kaymakamı Ayhan yaptığı açıklamada, "Adalarımızda 81 atımız sonbahar ayındaki Ruam taramasından dolayı itlaf edilmek zorunda kaldı. Bundan dolayı hepimiz üzüntülüyüz. Adalar'daki fayton esnafı da bundan dolayı üzüntülü. Adalarımızda sağlık ve hijyen şartlarını minimumdan maksimuma çıkarmadığımız sürece bunu yaşayacağız. Yaşanmaması için de alınan tedbirleri kararlılıkla birebir uygulayacağız. Esnaflarımızın talep ve dileklerini bu noktada almış olduk. Kararı kararlılıkla uygulayacağımızı ifade etmek için buradayız.


Adadaki hayvanların ruam hastalığından dolayı olumsuz sağlık koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çeşitli kurumlara görev düşüyor. Valiliğimiz o kurumları bilgilendirip tedbir alınması için talimatlar verdi. Bu çerçevede onların da talepleri birçoğu değerlendirilecek. 3 ay süre içerisinde de bunların yerine geleceğinin ümidindeyiz.


Adalarımızda fayton sektöründe bulunan atların tamamı her yıl sonbahar ve ilkbahar aylarında sağlık taramasından geçiriliyor. Yıllar itibariyle çeşitli sayılarda ruam oluyor. Mecburen bunları itlaf etmek zorunda kalıyoruz, insanlara ve diğer atlara bulaşmaması için. Ancak kangren haline gelmiş, barınakları kaldığı yerlerin hijyen şartlarının uygun olmaması sebebiyle bunu sonlandıramıyoruz. Şu an alınan karar bunu sıfırlanması için radikal bir karar. Bu karar neticesinde sıfırlama çalışmaları olacak. Dolayısıyla bu kararlılığımızı arkadaşlarımız da bilmesini istiyorum. Arkadaşlar bu işten para kazandıklarını söylüyorlar biz de bunun farkındayız. Daha da tarama sonuçlarını beklediğimiz, bize intikal etmemiş atlar var onların da sonuçlarına göre hareket edeceğiz.


Fayton esnafımızla oturup konuşacağız. Çözüm konusunda hep birlikte karar vereceğiz.


Şu an çalışmalarımız devam ediyor, bir sayı zikretmem mümkün değil.


Atlar ahırlarına geçecek. Şu saat itibariyle kararımızı uygulayacağız. Atlarımızın bulunduğu bütün yerleşim yerlerinde yerine getireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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