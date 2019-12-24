Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların... - Son Dakika

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Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların...
6 saat önce
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL
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