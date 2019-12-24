Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların... - Son Dakika

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların...

6 saat önce

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na geldi.

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların..., System.String[]

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Adalar Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL

Adalar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adalar'da ruam salgını sonrası otel rezervasyonları düştü
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu

Son Dakika Haberleri
21:54 İsrail ordusundan 9 sivilin öldüğü Gazze saldırısı raporu: Sivil ölümü beklemiyorduk - Son Dakika Haber
21:48 Tırda kalp krizi geçiren şoför hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:42 Özürlü çocuk evlerini yaktı - Son Dakika Haber
21:41 CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler - Son Dakika Haber
21:37 Çatalpınar'da orman yangını - Son Dakika Haber
20:39 Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:58:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]