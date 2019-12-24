Adalar Kaymakamından suç duyurusu ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalar Kaymakamından suç duyurusu ile ilgili açıklama - Son Dakika

Adalar Kaymakamından suç duyurusu ile ilgili açıklama

6 saat önce

ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında "insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye attıkları" gerekçesiyle Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adalar Kaymakamından suç duyurusu ile ilgili açıklama, System.String[]
ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında "insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye attıkları" gerekçesiyle Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Adalar'da tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan ruam hastalığına yakalandığı tespit 81 atın 19 Aralık'ta, tahlil sonuçları daha sonra kesinleşen 24 atın da 21 Aralık'ta ilgili mevzuat hükümlerine göre itlaf edilmek zorunda kalındığını söyledi.

Ayhan, ilçede ruam taramasında hastalıklı çıkan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından ve bunun tehlikeye atmaktan Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

Hiçbir atın ve canlının itlaf edilmek zorunda kalmaması için çalıştıklarını dile getiren Ayhan, "Adalar'da 1380 atı taradık. Şu ana kadar risk teşkil eden, ruam hastalığı şüphesi ortaya koyanlar tekrar tekrar testten geçirildi. Sonuç 105 atla neticelendi. Kontroller ve denetimler devam ediyor." dedi.


- İstanbul
Başsavcı, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı

Son Dakika Haberleri
22:50 Marmara Denizi'nden 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika
22:49 DHA YURT BÜLTENİ-24 - Son Dakika
22:45 Mahsur kalan ambulansın imdadına iş makinesi yetişti - Son Dakika
22:45 Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü - Son Dakika
22:44 Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: "Hiçbir zaman beyaz bayrağı kaldırmayacağız" - Son Dakika
21:45 Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:52:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalar Kaymakamından suç duyurusu ile ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]