ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU
6 saat önce
ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Suç duyurusunun bugün gerçekleşeceği öğrenildi.
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