ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU - Son Dakika
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ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU

6 saat önce

ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.

ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN SUÇ DUYURUSU, System.String[]

ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Suç duyurusunun bugün gerçekleşeceği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
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