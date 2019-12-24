Adalar kaymakamlığı'ndan suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalar kaymakamlığı'ndan suç duyurusu - Son Dakika

Adalar kaymakamlığı'ndan suç duyurusu

6 saat önce

ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak.

ADALAR Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Suç duyurusunun bugün gerçekleşeceği öğrenildi.

Adalar kaymakamlığı'ndan suç duyurusu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:46 Kaynak: DHA
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