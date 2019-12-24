Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç... - Son Dakika

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Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç...
6 saat önce
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
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