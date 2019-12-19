Adalar Kaymakamlığı:  Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalar Kaymakamlığı:  Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi - Son Dakika

Adalar Kaymakamlığı:  Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi

6 saat önce

ADALAR Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

Adalar Kaymakamlığı:  Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi, System.String[]

ADALAR Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir" denildi.

Büyükada'da kazılan iki çukurla ilgili tartışma sürerken Adalar Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

"RUAM HASTALIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz

tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir" denildi.

"81 AT İTLAF EDİLMİŞTİR"

Kaymakamlığın açıklaması şöyle devam etti: "At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının

tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf

edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur"


Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:49 Kaynak: DHA
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