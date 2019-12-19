Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama - Son Dakika

Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama

6 saat önce

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık taramasından geçirilen 81 atta Ruam hastalığına rastlandı.

Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama, System.String[]

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık taramasından geçirilen 81 atta Ruam hastalığına rastlandı. Açıklamada hastalığın tedavisi olmadığından atların itlaf edildiği belirtildi.


Adalar Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller


sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.


Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.


İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Adalar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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