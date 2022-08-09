28 Ağustos'a kadar sürecek olan konserlerde şu isimler sahneye çıkacak:

Adalar Kültür Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Adalar Belediyesince desteklenen "Büyükada Yaz Konserleri"nin bu hafta sonundaki konukları Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu ve Genç Kemancılar oldu.

Kaynak: AA

Büyükada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükada'da yaz konserleri devam ediyor - Son Dakika

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