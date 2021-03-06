"Adalar mimozası"nın korunması için tedbirler alındı - Son Dakika

"Adalar mimozası"nın korunması için tedbirler alındı

06.03.2021 16:55

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan'ın başkanlığında toplanan Adalar İlçe Komisyonu, ilçenin doğal ve kültür mirası mimoza ağaçlarının, hoyratça koparılıp kırılmasını ve ada dışına çıkartılmasını önlemek için bazı tedbirler aldı.

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan'ın başkanlığında toplanan Adalar İlçe Komisyonu, ilçenin doğal ve kültür mirası mimoza ağaçlarının, hoyratça koparılıp kırılmasını ve ada dışına çıkartılmasını önlemek için bazı tedbirler aldı.

Kaymakamlığın internet sitesinde yer alan komisyon kararına göre, budama ve kesim işlemleri mülkiyet sahiplerinin bahçelerinde bulunan mimoza ağaçları için yalnızca sahiplerinin onayı alınarak, kamusal alanda ise yalnızca ehil kişiler ve bahçıvanlar tarafından yapılabilecek.

Elde edilen demetlerin, Adalar'da kurulan mezat yerlerinde yerli ve yabancı ziyaretçilere buket şeklinde satılarak ada dışına çıkarılması mümkün olabilecek.

Konuyla ilgili adaya dışarıdan ulaşım sağlayan tüm deniz ulaşım kurumlarına resmi bilgilendirme yapılacak.

Dışardan gelip adanın doğal ve kültürel mirası olan mimozalara zarar veren ve onları izinsiz ada dışına çıkaranlara Orman Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacak.

Adalı bahçıvanlara mimoza budama, üretme ve çoğaltma eğitimleri verilecek

Öte yandan Adalar mimozasının yaşayan bir kültür mirası olarak korunması, hak ettiği güzellikte satılarak ilçeye katkı sağlaması için bir araya gelen Adalar Mimoza İnisiyatifi üyelerinden Işıl Bilallar, Adalar Halk Eğitim Merkezi ile yapılan görüşmeler sonucunda, ilçede yaşayan bahçıvanların mimoza budama, üretme ve çoğaltmasıyla ilgili sertifikalı eğitim almalarının kararlaştırıldığı bilgisini verdi.

Bilallar ayrıca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle "Ada Mimozası" temalı hediyelik eşya atölyesinin hayata geçirileceğini, Adalı kadınların kuracağı satış noktalarında kursiyerlerin hazırlayacağı mimoza temalı hediyeliklerin satışa sunulacağı bilgisini verdi.

"Mimoza Botanik Parkı" projesi hazırlanıyor

İnisiyatifin kurucularından Eva Kent, mimozalar çoğunlukla özel mülklerde yer aldığı için ziyaretçilerin bu güzelliklerin keyfini çıkaramadığını belirterek, Adalar'a gelen ziyaretçilerin mimoza çiçeklerini dalında görebilmesi, ağaçların arasında zaman geçirebilmesi ve Adalar'a özgü diğer çiçeklerin canlandırılarak ziyaretçilere tanıtılması amacıyla "Mimoza Botanik Parkı" projesi planladıklarını söyledi.

Eva Kent, projenin hayata geçirilmesi için İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin kendi kendine yeten bir park projesi üzerinde çalıştıklarını ve yer için de Adalar Belediyesinin çalışma yürüttüğünü aktardı.

Kent, kısa vadede drone çekimleriyle Adalar'daki mimoza ağaçlarının yerlerinin tespit edilerek envanterinin çıkarılması, bahçıvan eğitimlerinin tamamlanması ve mimoza mezatı kurulması için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Adalar mimozasının tescillenip, mimoza çiçeklerinin açtığı şubat ve mart aylarının bir kutlamaya dönüşmesi için de "Mimoza Festivali" projelerinin bulunduğunu ifade eden Kent, bu projenin de hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla görüşmeler yürüttüklerini dile getirdi.

Halk Eğitim Merkezi, Kabahatler Kanunu, Hisarcık, Adalar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Adalar mimozası'nın korunması için tedbirler alındı - Son Dakika


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