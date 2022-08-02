Adalar Müftülüğünden Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet turu - Son Dakika
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Adalar Müftülüğünden Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet turu

02.08.2022 12:52
Adalar Müftülüğünden Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet turu

Adalar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Büyükada'daki yaz Kur'an kursu öğrencileri için bisiklet turu düzenlendi.

Adalar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Büyükada'daki yaz Kur'an kursu öğrencileri için bisiklet turu düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Büyükada'daki yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, bisiklet turunda bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Adalar İlçe Müftüsü Adem Özdemir, burada yaptığı konuşmada, yaz Kur'an kurslarında çocuklara Kur'an-ı Kerim'i okuma, dua ve sureler ezberlemenin yanı sıra temel dini bilgiler, İslam'ın inanç esasları, ibadetler, ahlaki değerler ve Hz. Peygamber'in örnek hayatından davranışlar öğretilerek çocuklara manevi hayatlarını şekillendirme noktasında önemli fırsatlar sunulduğunu belirtti.

Öğrencilere gelişim evrelerine uygun olarak bilinç ve beceri kazandırılmasının hedeflendiğini söyleyen Özdemir, "Aynı şekilde gerçekleştirilecek sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve ortak kullanım alanlarının sağlayacağı ortam öğrenmesiyle de öğrencilerde sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik, empati gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Müftü Özdemir, etkinliğe katılan öğrencilere, velilere ve İlçe Gençlik Koordinatörleri Vaiz Ahmet Alçi ile Emine Hacıhasanoğlu'na da teşekkür ederek bisiklet turu boyunca dikkatli olunması, çevreye ve hiçbir canlıya zarar verilmemesi ile trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Bisiklet turu sonrası Hamidiye Camisi bahçesinde katılımcılara ikramlar dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Büyükada, Hisarcık, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalar Müftülüğünden Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet turu - Son Dakika

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