Büyükada'da açılan "Bisiklet Sergisi" ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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Büyükada'da açılan "Bisiklet Sergisi" ziyaretçilerini bekliyor

01.09.2022 18:42
Büyükada'da açılan "Bisiklet Sergisi" ziyaretçilerini bekliyor

Adalar Müzesi'nde açılan "Bisiklet Sergisi", 6 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Adalar Müzesi'nde açılan "Bisiklet Sergisi", 6 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Müzenin Büyükada Aya Nikola ana binasında düzenlenen, "Bisiklet üzerinde 137 yıl" temalı sergi, Adalar'ın simgelerinden bisikletin burada yaygınlaşmasının nedenlerine, tarihine ve İstanbul'a ışık tutmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 6 ay boyunca sergilenecek 40 bisiklet arasında İnönü ailesi, milletvekili Mehmet Ali Aybar, şair Zahrad ile yarışçı Garbis Bora'nın bisikletleri de bulunuyor.

Dünyayı ilk kez bisikletle dolaşan İngiliz seyyah Thomas Stevens'ın 1885'de uğradığı Büyükada'ya ilişkin yazdıkları, Türk edebiyatında yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan şair Nazım Hikmet'e, yolu Adalar'a düşen sanatçıların bisikletli hikayeleri de serginin parçaları arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Büyükada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükada'da açılan 'Bisiklet Sergisi' ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükada'da açılan "Bisiklet Sergisi" ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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