Adalar Ulaşım Çalıştayı

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Biz, buranın İstanbul'da yapamadığımız yaya kültürünü, yayanın her türlü rahatlığını en iyi örneklendirebileceğimiz yer olmasını istiyoruz.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Biz, buranın İstanbul'da yapamadığımız yaya kültürünü, yayanın her türlü rahatlığını en iyi örneklendirebileceğimiz yer olmasını istiyoruz. Benim gönlüm önceliğin yayada olması. En azından adanın büyük bölümünde yürüme, yürüyüş ve yaya kültürünün genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesince Adalar'daki ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için Büyükada'da "Adalar Ulaşım Çalıştayı" düzenlendi.

Adalar'daki ulaşım sorunlarının ele alınarak yol haritasının belirleneceği çalıştaya faytoncular, Adalar halkı, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler, kanaat önderleri ve ilgili diğer tüm kurumlar katılıyor.

Gül, açılıştaki konuşmasında, Adalar'ın en hassas konularından birinin ulaşım olduğunu dile getirerek, gelecek yazı ve ondan sonraki yılları daha iyi planlamak için ulaşımın en doğru seçim olduğunu belirtti.

Gül, Adalar'ın ulaşımda bazı istisnaları olduğuna değinirken, şunları söyledi:

"Biz, buranın İstanbul'da yapamadığımız yaya kültürünü, yayanın her türlü rahatlığını en iyi örneklendirebileceğimiz yer olmasını istiyoruz. Bunu sağlamakta büyük bir müşkül içindeyiz. Her gün bunu konuşuyoruz. Çalıştayda 'Yaya kültürünün daha da genişletilmesi için ne yapabiliriz?'i de konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Benim gönlüm önceliğin yayada olması. En azından adanın büyük bölümünde yürüme, yürüyüş ve yaya kültürünün genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette bir şehirde yaşıyoruz. Hastalar var, yaşlılar var, başka zorunlu nedenler var. Bu nedenle ada içi ulaşım meselesini çok yoğun, hararetli, belki kimi zaman karşı karşıya gelecek şekilde tartışmak zorundayız. Fayton meselesini de fiili durum haline gelmiş akülü araçlar meselesini de bisiklet yolunu da tartışmak zorundayız. Tartışacağız ve burada konuşacağız. Benim isteğim serbest mekanlarda konuştuğumuz bu konuları ve hemen hemen herkesin gitgide mutabık hale geldiği bu konuda birbirimizi karşı taraf olarak görmeden, konuyu farklı taraflarından ortak noktaya doğru çekerek bir adıma doğru gitmemiz gerekiyor."

"Adalar'da plan eksikliğimiz var"

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan da Adalar'ın temel sorunlarından birinin ulaşım olduğuna işaret ederek, "Aslında bizim ulaşım sıkıntımız yok. Adaya ulaşım ve ada içi ulaşımda sıkıntımız yok, temel sıkıntımız nitelik. Kamu olarak bu nitelikler konusunda taviz verdiğimiz sürece Adalıların bu noktada eleştirilerinin artarak devam edeceği kanaatindeyim." dedi.

Adalar'ın sit alanı olduğunu hatırlatan Ayhan, şöyle devam etti:

"Bu, 'araçtan arındırılmış' demektir; 'yaya önceliği' demektir. Burada yaya, trafikteki en önemli unsur. Bunun ötesindeki bütün unsurlar ikinci planda. Böyle bir sayfiye, huzur yerinde toplu ulaşımı nasıl sağlayacağımız düşünüldüğünde, geçmişte bu konuda tek yetkilendirilmiş olan faytonlu toplu ulaşım. Bugüne geldiğimizde ada içindeki ulaşımın kangren olduğunu, birbirine girdiğini ve bir çok noktalarda noksanlığımız olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Zaman zaman da çeşitli platformlarda bunu konuşuyoruz. Benim kanaatime göre, bu çalıştayla ulaşılacak sonuçlarla sorunun çözümlenebilmesi için adalarımız temel bir ihtiyacı ve eksikliği daha var. Adalar'da plan eksikliğimiz var. Bugüne kadar hangi olumsuzluğu gördüysek adalarda yaşadığımız ve bahsettiğimiz, plan olmadığından. Plan olmadığı zaman da herkesin kendi planı ya da plansızlık üzerine kurulu farklı politikalar geliştirilmiş geçmişte. Bu plansızlığın üzerine de bugün yaşadığımız olumsuzlukları yaşıyoruz."

Ayhan, Adalar'da acil bir master plana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Adalarımızın mevcut potansiyeli, potansiyel içindeki değerleri ve bunların nasıl çözülmesi gerektiği bir kurallar silsilesi haline getirilip, toplu ulaşım eylem planını bunun içine katmamız gerekiyor. Öncelikle ulaşım master planına ihtiyacımız var. Ulaşım master planı ile de toplu ulaşım eylem planı olması gerekiyor. Eylem planı içerisinde sadece fayton ve at meselesi, akülü meselesi değil, entegre ulaşım sistemi çözümünü sağlamamız gerekiyor. Ada içi ulaşımı entegre bir metotla topluca çözebilecek bir çözüm üretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Ortak çözüme varabileceğimize inanıyorum"

Ulaşım ve Çevreden Sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, çalıştayda tüm paydaşların görüşlerini almak ve çıkacak sonuçlara göre bir yol haritası belirlemek istediklerini ifade ederek, "Bu sorunlar yıllarca çok tartışıldı. Maalesef bugüne kadar bazılar çözüldü belki ama genel anlamda çözülemeyen sorunlarımız var. Umarım bu çalıştay bir başlangıç olur. Bundan sonra yapacağımız, bunun altına gelecek çalışmalarla sorunların hepsini ele alıp, yine tüm paydaşların katılımıyla ortak bir akılla, herkesin üzerinde anlaşabileceği ortak çözüme varabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Demir, çalıştayda önemli bir sorun olan adalara ulaşımın, adalar arasındaki ilişkilerin, ada içerisindeki lojistik faaliyetlerin, fayton sorununun, artan elektrikli araçların kontrolsüz biçimde dolaşmasının, imar planlarındaki eksikliklerin, çevre sorunlarının tartışılacağını anlattı.

Oluşturulan 6 masada belirlenen konuların ele alınacağını, daha sonra her masanın kendi sonuçlarını aktaracağını ve çalıştay sonunda ortak bildiri yayımlanacağını dile getiren Demir, mümkün olduğunca geniş katılımla alt komisyonlar kurulacağını söyledi.

Bu arada açılışın ardından faytoncularla hayvanseverler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Çalıştay, "Ada İçi Toplu Ulaşım", "Yaya Ulaşımı Bisiklet ve Akülü Araç Kullanımı", "Hayvan Hakları ve Çevre", "Adalar Lojistik Sistemleri", "Adalar Arası ve Ana Karaya Ulaşım" ile "Turizm ve Rekreasyon" konularının paylaşların katılımıyla yapıldığı toplantılarla sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak

İstanbul-ilkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis istendi

Şort paylaşımıyla tepki çeken Ömür Gedik, eleştirilere çektiği video ile yanıt verdi

Adalar'da ulaşım çalıştayında gerginlik