Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı - Son Dakika

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Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı
6 saat önce
Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı Korona virüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı'ndan adalara giriş ve çıkışla ilgili açıklama yapmıştı.
Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı
İSTANBUL - Korona virüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı'ndan adalara giriş ve çıkışla ilgili açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamayla birlikte 26 Nisan'dan itibaren adalara giriş ve çıkışları korona virüs nedeniyle kısıtlama yapıldığını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan açıklama ve kısıtlama sonrası ise adalar giriş ve çıkışları bugünden itibaren polis ekipleri eşliğinde izin belgesi olup olmadığını kontrol ederek uygulamaları başladı.
Korona virüs önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da adalara giriş ve çıkış kısıtlaması getirileceği duyurulmuştu. Kısıtlama sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren adalara giriş ve çıkışlarında polis ekipleri Bostancı İskelesinde vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan vatandaşların adalara gidilmeyeceğini söyledi.
Adalara gitmek için yola çıkan bir vatandaş ise," Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın bize ön görmüş olduğu bütün şartlara kurallara uyuyoruz sosyal mesafeye de uyuyoruz" diye konuştu
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 07:47 Kaynak: İHA
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