Vapurda iki turist kavgaya tutuştu, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Vapurda iki turist kavgaya tutuştu, yumruklar havada uçuştu

25.07.2022 12:50

Kadıköy seferini yapan vapurda iki kadın turistin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve görevlilerin müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Büyükada- Kadıköy vapurunda geçtiğimiz cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

ELBİSESİ YIRTILINCA YERE DÜŞTÜ

Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi. Saçlarından tutularak yumruklanan kadının, elbisesi yırtıldı ve yere düştü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı. Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu.

KAVGA ANI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Görevliler yolcuları yerlerine geçmesi konusunda uyardı. Yaşanan kavga, vapurdaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vapurda iki turist kavgaya tutuştu, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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