Adalarda bayram yoğunluğu başladı - Son Dakika

Adalarda bayram yoğunluğu başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarını kapsayan Marmara Adalar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir şekilde tatillerini geçirmesi için tüm tedbirleri aldı. Başta Marmara ve Avşa olmak üzere turizm açısından yüzde 95'lik doluluk oranına ulaşıldı.

Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların büyük yoğunluk oluşturduğu Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında Marmara Adalar Belediyesi, aldığı önlemlerle vatandaşların bayram tatillerini en iyi şekilde geçirmesi için çaba gösteriyor. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy adaların tümünde çöp toplama, haşereyle mücadele ve pandemi konusunda yaptıkları çalışmalarla misafirlerini rahat ve huzurlu bir şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

"Belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy adalar genelinde yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nda Marmara, Avşa ve Ekinlik Adalarımızda çok şükür yüzde 95 doluluk seviyesine ulaşmış durumdayız. Adalarımızdaki bütün tedbirleri almış durumdayız. Bayram süresince Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyesinin bütün ekipleri 24 saat yoğun bir şekilde adalarımızda hizmet vermeye devam edecek. Şu ana kadar pozitif vakanın görülmediği adamızda bütün turistlerin iyi bir tatil geçirmesini diliyorum. Bayram sonrasında da tatil yapacak olan bütün vatandaşları adalarımıza bekliyorum" diye konuştu.

"Temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam ediyor"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy adalar genelinde temizlik ve haşereyle mücadele konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili verdiği bilgilerde şunları söyledi:

"Şu an itibariyle adalarımızı şöyle bir gezdiğimizde; adalarımızdaki Kurban Bayramı öncesi gerekli önlemler alınmış durumdadır. Bütün adalarımızda temizlik çalışmaları son sürat devam etmektedir. Son zamanlarda bilhassa Avşa Adası'ndaki vatandaşlarımızın ilaçlama ve çöp toplama şikayetleri olduğunu belirtmişler. İlaçlama 24 saat yapılıyor, sadece iki gün makineden olan bir arızadan dolayı ilaçlama Avşa Adası'nda yapılamadı. Ama biz Büyükşehir Belediyesinden takviye araç istedik ve ilaçlama işlerimiz devam ediyor. Belediye çalışıyor. Avşa Adası'nda günde üç vardiya çöp toplaması ve ilaçlama hizmetleri aralıksız yapılıyor. Kurban Bayramı öncesinde her türlü önlemleri belediye olarak aldık. Adalarımızda temizlik işleri şu anda son sürat devam ediyor. Marmara Adası'nı komple yıkadık, Avşa Adası'nın sahil bantları devamlı yıkanıyor, sulanıyor. Fakat bizim temizlikle ilgili tüm yaptığımız işlere vatandaşlarımızın da sahip çıkması gerekiyor. Avşa Adası'nda yapılan kapsamlı temizlik sonrasında vatandaşlarımız odununu, dalını, bahçesindeki otunu vatandaş temizlik yapılan yere atmış ve birde telefonla arayıp şikayette bulunuyorlar. Temizlik konusunda vatandaşlarımızdan biraz duyarlı olmalarını bekliyoruz."

"Adalarımızda korona virüs yok"

Marmara, Avşa ve Ekinlik Adalarında yeni tip korona virüs Covid-19 vaka sayısının görülmediğini de hatırlatan Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, pandemiyle mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Aksoy, "Adalarımızda sevindirici bir gelişme de pandemide yaşanıyor. Adalarımız pandemiden dolayı tertemiz. İnşallah bu durum bozulmaz. Adalarımızdaki işletmecilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış bulunmaktayız. Yani adalarımızda boş pansiyon yok. Bu durumda, bu pandemide dünyadaki bu salgında adalarımız bu konuda çok iyi bir durumda. Tabi gönül ister ki çok daha iyi durumda olalım. Hepimiz yaz sezonunun nasıl olacağı konusunda endişe duyuyorduk. Ama şimdi geldiğimiz noktada turizm açısından adalarımız iyiye doğru gidiyor. Pandemi kapsamında ekiplerimiz adalar genelinde dezenfektan çalışmalarına başlamış durumdadır. Marmara merkezden başlayan çalışmalar Çınarlı, Gündoğdu, Saraylar, Topağaç, Asmalı ve Avşa'daki dezenfektan çalışmaları plan dahilinde sürekli olarak yapılıyor" ifadelerini kullandı.