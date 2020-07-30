Adalarda bayram yoğunluğu nüfusu katladı - Son Dakika

Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında, Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Adalar, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'a yakınlığı, pırıl pırıl denizi ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Adalara 9 deniz otobüsü ve 20 Ro-ro gemisi seferlerini sürdürüyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine, yerli ve yabancı çok sayıda tatilcinin adalara geldiğini söyledi.

Arife günü 15 bin tatilci geldi

Adalarda pandemi dolayısıyla önlemlerin alındığını vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Normalde 9 bin 800 nüfusu olan ilçemize şu ana kadar 140 bin kişi giriş yaptı. Sadece arife günü 15 bin tatilcinin giriş yaptığı adalara bin 700 de araç geldi. Adalarımızda Kurban Bayramı öncesi gerekli önlemler alındı. Temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Adalarımızda boş pansiyon kalmadı."