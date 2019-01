Adalarda "Kış Turizmi" Beklentisi

BURAK AKAY - Kuzey Ege 'nin son yıllarda önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Çanakkale 'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yaz sezonu dışında kış döneminde de turizm faaliyetleriyle daha fazla ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor.Bozulmamış doğası, altın sarısı kumsallarıyla yaz döneminde cazibe merkezi olan iki adada, 4 ay süren yaz sezonunun yanı sıra kış turizmiyle bu sürenin uzatılması planlanıyor.Ülkenin en büyük adası konumundaki 285 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Gökçeada'da yaz aylarında plajlarda neredeyse boş yer bulunamıyor. Ada 92 kilometrelik sahil şeridiyle özellikle rüzgar sörfü tutkunlarının en önemli adreslerinden biri haline geldi.Bakanlık belgesi bulunan 10 tesisin, 186 odayla 378 yatak kapasitesi var. Belediyeden işletme belgesi bulunan 14 tesiste ise 266 oda ile 633 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. 26 pansiyon, 189 odada 459 yatak ile hizmet veriyor. Türkiye 'nin köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada ise ülkenin 3. büyük adası. 40 kilometrekarelik yüz ölçümü ile özellikle bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğinin en önemli merkezlerinden biri olan ada, yaz sezonunda yerli ve yabancı yüz binlerce konuğa ev sahipliği yapıyor.Adada bakanlıktan işletme belgeli 5 tesis, 60 oda ve 126 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyor. Belediye belgeli 53 tesis ise toplam 633 odada bin 390 yatak bulunuyor. 139 pansiyon ise 835 oda bin 904 yatak ile konuklarını ağırlıyor."12 ay yaşayan Bozcaada hayaliyle yaşıyoruz"Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz , AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana, "4 mevsim 12 ay yaşayan Bozcaada" hayalini kurduklarını söyledi.Bunun ilçenin uzun vadeli hedefi olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:"Çünkü Bozcaada sadece bir turizm beldesi değil, gerçek hayatların, Rum ve Türk halklarının uzun süre gerçek yaşantıların olduğu bir ilçe ve ada. Bu turizmi biz özellikle bahar aylarından başlayarak uzatmak adına birçok şey yapıyoruz. Bunun içinde önemli spor organizasyonları, kalamar festivali, film festivali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde olta balıkçılığı ve yine denizle ilgili birkaç organizasyon yapmayı düşünüyoruz."Yarıyıl tatili için günler öncesinden rezervasyon aldıklarını ifade eden Yılmaz, büyükşehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin önemli adreslerden birinin yine Bozcaada olduğunu vurguladı.Yılmaz, yaz turizm faaliyetlerinin çok yoğun olduğunu, kış turizminde de adanın çekim noktası olması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları anlattı:"Bozcaada'da turizmin canlanması, dolayısıyla buradaki esnafın ve halkın ekonomik olarak girdilerinin artmasına neden oluyor. Bizim de yerel yönetim olarak aklımızda birçok plan var. İnşallah bunu hayata geçireceğiz. En net haliyle biz 12 ay yaşayan Bozcaada'yı hayata geçirmek istiyoruz. Bunu da etkinlik turizmi ile çözmeye çalışıyoruz. Burada tabii ada olmasına istinaden bizim insanların gözünde büyüyen tek şey, 'Acaba çok şiddetli bir lodos olur ve biz adada kalır mıyız?' sorusu. GESTAŞ bizim için çok önemli bir çözüm paylaştı bu konuda. Onların son birkaç sene içinde gemileri yenilemeleri, eskiden yaşadığımız şiddetli rüzgarlara rağmen burada geminin karşıya geçememesi durumunun minimuma indiğini görüyoruz.İlerleyen süreçte GESTAŞ ile ortak projeler üreterek belki daha yoğun kış şartlarına rağmen çalışabilecek gemilerin istihdamı ki birkaç yıldır onu yapmaya başladılar. İnsanların özellikle kış döneminde hava muhalefeti nedeniyle sıkıntıların bertaraf edildiğini görmelerinin ardından Bozcaada'nın kış aylarında da bir cazibe merkezi olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü Bozcaada'yı doğal yapısıyla, mimarisiyle, kültürel özellikleri ile doğal özellikleri ile yalnızca yazın değil kışın da misafir çekebileceğimiz nadide yerlerden birisi olarak görüyoruz.""Gökçeada olarak kış turizminin başkenti olmaya hazırız"Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de kış turizmi için her türlü altyapıyı barındıran bir merkez olduklarını belirtti.Adanın barındırdığı özellikleriyle önemli bir turizm merkezi olduğunu kaydeden Çetin, "Gökçeada olarak kış turizminin başkenti olmaya hazırız." dedi. Ünal Çetin , sözlerini şöyle sürdürdü:"Gökçeada dünyanın da en önemli turizm lokasyonlarından biridir aslında. Ben aslında Çanakkale'nin, adaları ile birlikte çok daha iyi bir yerde olması gerekirken, turizmden aldığı payı çok düşük buluyorum. Bununla alakalı olarak da gerek yerel yönetimlerle birlikte, ciddi komisyonlarla birlikte, sadece turizm fuarlarına katılmakla değil, önümüzdeki 100 yılın bir stratejik planının yapılarak, planlı ve programlı bir şekilde yola çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Troya Çanakkale'de, iki tane Kuzey Ege'de önemli ada Çanakkale'de, Kazdağları Çanakkale'de, deniz, boğaz her şey burada."Adanın çeşitli su sporları alanlarında markalaşmaya doğru ilerlediğini söyleyen Çetin, kış turizmi için en önemli adımı da yine bu sayede attıklarını dile getirdi.Gökçeada'da kasım ayı sonuna kadar rüzgar sörfü yapılabildiğini, bu konuda özellikle Romanya Bulgaristan ve Yunanistan 'dan gelen turistlerin adayı bir merkez olmaya aday gösterdiğini aktaran Çetin, şu bilgileri paylaştı:"Burada kış turizmi için yerinde tüketimi destekleyen tesislere ihtiyacımız var. Bizim ürettiklerimizi sürekli ada dışına gönderen değil, bu ürettiklerini burada tüketen tesislerimize ihtiyaç var. Buraya gelen insanların organik ve doğal beslenmesi burayı tercih etmeleri için çok önemli olacak. Buradaki yerel dinamiklerin de eğitimden geçirilerek yarınlara dair çok önemli projeksiyonlarla kış turizminin oldukça hareketli geçeceğini düşünüyorum. Şu an itibarıyla bize en yakın Yunan adalarından Limni ve Semadirek'te termal su bulunmakta. Gökçeada'da yapılan araştırmalar sonucunda termal su olduğunu gösteriyor. Bu konu ile alakalı ciddi bir araştırma yapılması gerekiyor. Gökçeada'da termal suyun çıkmış olması kış turizmi ve 12 ay kesintisiz turizm noktasında çok önem arz edecektir. Gökçeada Türkiye'nin en büyük adası. Türkiye'nin en batısında. Güneşin en son battığı ve en güzel battığı bir yer. Böyle önemli bir lokasyonun hem Gökçeada'nın yerelinde yaşayan insanlarımıza hem de ülkemizin genel ekonomisine kış turizmi ile de çok büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyim."