Adalarda sezonluk daire kiraları 120 bin liraya kadar yükseldi

Yaz aylarına yaklaştığımız bu dönemde tatilciler konaklama yeri ararken en çok tercih edilenler arasında sezonluk kiralık daireler yer alıyor. Adalarda bulunan sezonluk kiralık daire fiyatları dudak uçuklatıyor. Bunu fırsat bilip internet sitelerine kiralık daire ilanı verenler fiyatları arttırdı.

KİRALAR AYLIK 10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

İnternet sitelerinde bulunan ilanlarda aylık 10 bin Türk lirasından sezonluk 120 bin Türk lirasına kadar kiralık daire ve villa fiyatlarının olduğu görüldü.

3+1 DAİRELER SEZONLUK 120 BİN LİRA

İlanlarda en çok Büyükada ve Kınalıada dikkat çekti. Büyükada'da bulunan kiralık sezonluk eşyalı 3+1 daireler 70 bin ila 120 bin liraya kadar ilanlarda görülüyor. 2+1 daireler ise 30 bin lira ile 55 bin lira arasında değişiyor.