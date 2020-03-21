Adalardaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor - Son Dakika

Adalardaki sığınmacılar ana karaya taşınıyor
6 saat önce
1 Mart'tan sonra Sakız, Sisam ve Midilli adalarına ulaşan yaklaşık 600 sığınmacı, "Aqua Blue" isimli yolcu gemisiyle Midilli Limanı'ndan ana karaya hareket etti.
1 Mart'tan sonra Sakız, Sisam ve Midilli adalarına ulaşan yaklaşık 600 sığınmacı, "Aqua Blue" isimli yolcu gemisiyle Midilli Limanı'ndan ana karaya hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:03 Kaynak: AA
Son Dakika İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak