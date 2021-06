Adaların Atları Platformu, sahiplendirilen atların Adalar'a geri getirilmesini istiyor - Son Dakika

Adaların Atları Platformu, Adalar'dan başka yerlere gönderilerek sahiplendirilen atların 1 yıllık bakım sürelerinin 5 Haziran'dan itibaren dolacağını, bu nedenle sağ kalanların geri getirilmesini talep etti.

Adaların Atları Platformu üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Ayşe Erzan, 20 Aralık 2019'da ruam hastalığı gerekçesiyle İstanbul Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararla bütün adalarda atlara uygulanan karantina sürecini anlattı.

Bu karara karşı açtıkları davaya değinen Erzan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliğinin aldığı karantina kararını kanuna aykırı buldu. Karantina nedeniyle en az 300 at, İBB tarafından satın alınmadan önce, ahırlara hapsedildikleri ve sahiplerince gereği gibi bakılmadıkları için öldü. İBB satın aldıktan sonra da ölümler aynı nedenle devam etti. 2020 yılında toplam olarak en az 708 at İBB ahırlarında can verdi. İdare Mahkemesi ayrıca, İstanbul Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım ile ilgili yetkisinin dışında görevlendirildiğini de söylüyor. Verilen genel yetki İBB'nin yetkisini aşıyor."

Erzan, İBB Meclisi'nin atları ve faytonları satın alma ve bunları ücretsiz olarak ada dışına göndermesinin, İstanbul Valiliği'nin ruam gerekçeli karantina kararına dayandırıldığını öne sürerek, "Şimdi karantinanın kanuna aykırı olduğu anlaşıldı ve İBB Meclisi'nin atları satın alıp ada dışına gönderme kararı da gerekçesini kaybetmiş oldu." ifadesini kullandı.

İBB görevlilerinin Adalar'da bulunan atları ahır dışına çıkarmadığını ve bu yüzden atların ölmeye devam ettiğini ileri süren Erzan, atların düzenli olarak dolaştırılmasını talep etti.

İBB'yi hatalardan bir an önce dönmeye davet ettiklerini söyleyen Erzan, şunları kaydetti:

"Ada dışına gönderilen atlardan sağ kalanlar adaya geri getirilmeli. Bu atlar en az 1 yıl bakılmak ve başkasına verilmemek kaydıyla ücretsiz olarak dağıtılmıştı. İlk sevkiyat 5 Haziran 2020'de yapıldı. Alıcıların 1 yıllık bakım süreleri yarından itibaren tek tek dolacak. İBB yetkilileri kamuoyuna karşı 'biz sevk ettikten sonra sorumlu Tarım Bakanlığı'dır' dese de, İBB'nin at gönderdiği yerlere denetim yaptığını duyuyoruz. Tarım Bakanlığı da denetime başladı. Hem İBB hem de Tarım Bakanlığının bu denetim sonuçlarının bir an önce, şeffaflıkla açıklamasını istiyoruz. Atların ada dışına gönderilmesinin artık yasal gerekçesi yok. Daha fazla vakit kaybedilmeden, atların adaya geri getirilmesini istiyoruz."