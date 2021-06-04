Üye Girişi
Adaların Atları Platformu, sahiplendirilen atların Adalar'a geri getirilmesini istiyor - Son Dakika

Adaların Atları Platformu, sahiplendirilen atların Adalar'a geri getirilmesini istiyor

04.06.2021 14:19
Adaların Atları Platformu, sahiplendirilen atların Adalar'a geri getirilmesini istiyor, System.String[]

Adaların Atları Platformu, Adalar'dan başka yerlere gönderilerek sahiplendirilen atların 1 yıllık bakım sürelerinin 5 Haziran'dan itibaren dolacağını, bu nedenle sağ kalanların geri getirilmesini talep etti.

Adaların Atları Platformu, Adalar'dan başka yerlere gönderilerek sahiplendirilen atların 1 yıllık bakım sürelerinin 5 Haziran'dan itibaren dolacağını, bu nedenle sağ kalanların geri getirilmesini talep etti.

Adaların Atları Platformu üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Ayşe Erzan, 20 Aralık 2019'da ruam hastalığı gerekçesiyle İstanbul Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararla bütün adalarda atlara uygulanan karantina sürecini anlattı.

Bu karara karşı açtıkları davaya değinen Erzan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliğinin aldığı karantina kararını kanuna aykırı buldu. Karantina nedeniyle en az 300 at, İBB tarafından satın alınmadan önce, ahırlara hapsedildikleri ve sahiplerince gereği gibi bakılmadıkları için öldü. İBB satın aldıktan sonra da ölümler aynı nedenle devam etti. 2020 yılında toplam olarak en az 708 at İBB ahırlarında can verdi. İdare Mahkemesi ayrıca, İstanbul Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım ile ilgili yetkisinin dışında görevlendirildiğini de söylüyor. Verilen genel yetki İBB'nin yetkisini aşıyor."

Erzan, İBB Meclisi'nin atları ve faytonları satın alma ve bunları ücretsiz olarak ada dışına göndermesinin, İstanbul Valiliği'nin ruam gerekçeli karantina kararına dayandırıldığını öne sürerek, "Şimdi karantinanın kanuna aykırı olduğu anlaşıldı ve İBB Meclisi'nin atları satın alıp ada dışına gönderme kararı da gerekçesini kaybetmiş oldu." ifadesini kullandı.

İBB görevlilerinin Adalar'da bulunan atları ahır dışına çıkarmadığını ve bu yüzden atların ölmeye devam ettiğini ileri süren Erzan, atların düzenli olarak dolaştırılmasını talep etti.

İBB'yi hatalardan bir an önce dönmeye davet ettiklerini söyleyen Erzan, şunları kaydetti:

"Ada dışına gönderilen atlardan sağ kalanlar adaya geri getirilmeli. Bu atlar en az 1 yıl bakılmak ve başkasına verilmemek kaydıyla ücretsiz olarak dağıtılmıştı. İlk sevkiyat 5 Haziran 2020'de yapıldı. Alıcıların 1 yıllık bakım süreleri yarından itibaren tek tek dolacak. İBB yetkilileri kamuoyuna karşı 'biz sevk ettikten sonra sorumlu Tarım Bakanlığı'dır' dese de, İBB'nin at gönderdiği yerlere denetim yaptığını duyuyoruz. Tarım Bakanlığı da denetime başladı. Hem İBB hem de Tarım Bakanlığının bu denetim sonuçlarının bir an önce, şeffaflıkla açıklamasını istiyoruz. Atların ada dışına gönderilmesinin artık yasal gerekçesi yok. Daha fazla vakit kaybedilmeden, atların adaya geri getirilmesini istiyoruz."

Adaların Atları Platformu, sahiplendirilen atların Adalar'a geri getirilmesini istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Haziran, Adalar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adaların Atları Platformu, sahiplendirilen atların Adalar'a geri getirilmesini istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye saatler kala Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye saatler kala Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı

Son Dakika Haberleri
14:54 Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
14:21 Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:42 Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi         
14:54
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Burak Özçivit'ten romantik doğum günü kutlaması: Nice senelere güzel eşim Burak Özçivit'ten romantik doğum günü kutlaması: Nice senelere güzel eşim         
14:01
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
12:48
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı         
09:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 14:59:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adaların Atları Platformu, sahiplendirilen atların Adalar'a geri getirilmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement