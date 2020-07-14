Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı - Son Dakika

Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı

Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı Yazar Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi.

Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı

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İSTANBUL - Yazar Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi. Üniversite rektörü Mehmet Özkan "İsmi burada bundan sonra da yaşamaya devam edecek" dedi. Cenaze, buradaki kısa törenin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya doğru yola çıkarıldı.

Bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle 91 yaşında hayata gözlerini yuman Edebiyatçı-Yazar Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'ne getirildi. Ağaoğlu'nun vasiyeti üzerine cenazesi okul bahçesinde gezdirilmesinin ardından bahçede kendisini bekleyen sevenlerinin yanına getirildi. Burada Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Özkan, yazarın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek, "İsmi burada bundan sonra da yaşamaya devam edecek" dedi.

"İsmi burada bundan sonra da yaşamaya devam edecek"

Okul bahçesinde yapılan uğurlama töreninde konuşan Mehmet Özkan, "Değerli edebiyatçımız, Yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Adalet Ağaoğlu ve eşi Ali Bey, Boğaziçi Üniversitesine eskiden beri değer verdiler. Burslarıyla olsun, eserleriyle olsun, üniversitemize ve öğrencilerimize sürekli destek verdiler. Dolayısıyla onun vasiyetini yerine getirmek üzere bugün buradayız. Pandemi nedeniyle bir tören yapamıyoruz ancak üniversitemizden uğurlanmayı vasiyet ettiği için, vasiyetini yerine getirmek adına kendisini buradan hep birlikte ebediyete uğurluyoruz. Hem Ali Bey'e hem de Adalet Hanım'a rahmet diliyoruz. Üniversitemize yaptığı bağışlar, öğrencilerimize verdiği desteklerle bundan sonra da ismi yaşamaya devam edecek. Kütüphanemizde kendi eserleri ve çalışmalarını barındıran bir köşemiz var. Orada da bundan sonra eserleri, üniversitemizde çalışma yapan her araştırmacıya da kaynak olmaya devam edecek. Hepimizin başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Kendisini ebediyete uğurluyoruz" diye konuştu.

Yazar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Rektörün konuşmasının ardından Ağaoğlu'nun cenazesi, Ankara'ya doğru yola çıkarıldı. Ağaoğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Kocatepe Camiinde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna çıkarılacağı öğrenildi. Adalet Ağaoğlu'nu yeğeni Fuat Sümer de, "Türk edebiyatının başı sağ olsun. Başka da söyleyecek bir şey yok" diyerek oradan ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi Boğaziçi Üniversitesi'nden uğurlandı - Son Dakika
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